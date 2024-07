La création en octobre 2000 de Sogelink est née d'une idée simple mais ambitieuse : faciliter les démarches administratives obligatoires incombant aux entreprises de travaux pour optimiser le temps et le coût de traitement de ces innombrables et fastidieuses déclarations.

Avec la " première solution cloud de dématérialisation globale pour les acteurs du BTP ", nous avons créé un nouveau marché, et DICT.fr s'est très rapidement affirmée comme la solution leader en traitant plus de 70% des déclarations de chantiers en France et jusqu'à 200 000 documents par jour.

L'innovation a très fortement contribué au succès de notre entreprise sur ces 20 dernières années, mais c'est bien plus encore notre capacité à anticiper les usages de demain, voire à révolutionner les usages d'aujourd'hui qui fait de Sogelink un leader parmi les éditeurs de solutions SaaS et de logiciels métiers.

Les acquisitions réalisées ces dernières années, ont été l’occasion pour Sogelink de démontrer sa capacité à intégrer au coeur de ses offres des solutions elles aussi leader sur leurs marchés, et complémentaires pour ses clients, qu’ils soient maîtres d’ouvrages, bureaux d’études, collectivités ou entreprises de travaux.



Toutes ces solutions, SaaS, logicielles ou mobiles, interconnectées entre elles pour partager documents, informations géographiques et données métiers en temps réel, nous amènent à imaginer chaque jour de nouvelles applications.

Développée autour d'un tout nouveau moteur cartographique, cette suite applicative « cloud » bouleverse encore une fois les usages.

Le savoir-faire de Sogelink :

Déclaration de projet de travaux by DICT

Repérage amiante by AMIANTE 360

Etude de réseaux by ERAS

Levé de batiments by BUILD2MAP

....