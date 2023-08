SynerCIEL

« En 2010, des professionnels du bâtiment se sont associés en partenariat avec EDF pour créer le réseau Synerciel dans l’objectif de fédérer des entrepreneurs autour de la rénovation énergétique.

Ainsi, dans le cadre de la transition énergétique, Synerciel est devenu, pour le groupe EDF, un acteur majeur du dispositif national des Certificats d’Économies d’Énergie.

Depuis, Synerciel a ouvert son réseau à l’ensemble des métiers de la rénovation avec pour seul objectif d’apporter sérénité et satisfaction, quelle que soit la nature des travaux.

Rénover son habitat n’est pas un acte anodin. Chaque chantier demande une expertise particulière. C’est pourquoi il est important de choisir le bon professionnel qui sera à l’écoute et soucieux de réaliser des travaux de qualité. »

Nos missions : L'excellence avant tout :

« Synerciel est un réseau d’excellence, réunissant des artisans et des entreprises du bâtiment répondant à des critères stricts de qualité. Nos adhérents apportent des solutions pour rénover les logements et les bâtiments dans un souci permanent de satisfaction des clients. Seuls ou à plusieurs, les adhérents du réseau Synerciel garantissent aux occupants le bien-être et la valorisation de leur bien, en toute sérénité. »

Les valeurs qui nous animent :