Ma Prime Rénov’ et la Prime CEE : deux aides majeures incontournables pour vos clients !

Dans l’éventail des différentes aides disponibles aujourd’hui dans le secteur de la rénovation énergétique de l’habitat, deux d’entre elles se détachent très largement notamment du fait de l’importance de leurs montants : il s’agit de Ma Prime Rénov’ et de la Prime CEE. Ce début d’année 2024 marque d’ailleurs un tournant puisque Ma Prime Rénov’ évolue avec des ambitions à la hausse : objectif de 200 000 rénovations (+120%), budget total revu pour atteindre 5 milliards d’euros (+47%) et plafonds de ressources en augmentation d’environ 5%. C’est dans ce contexte que vos clients pourraient se lancer dans des projets travaux. Nouveauté de cette année 2024, Ma Prime Rénov’ propose aujourd’hui deux parcours : le parcours rénovation par geste(s) et le parcours rénovation d’ampleur. L’infographie ci-dessous vous permettra de décrypter plus simplement les caractéristiques de chacun des parcours.

Parmi les grosses différences, il est important de retenir que le parcours « rénovation d’ampleur » devra être accompagné et que le versement des primes sera opéré dans sa totalité par l’ANAH. Dans le cas d’une rénovation par geste(s), l’aide Ma Prime Rénov’ est forfaitaire selon le lot travaux avec possibilité d’un cumul des aides CEE. Par ailleurs, un DPE ou audit est obligatoire dans le cadre du parcours par geste(s) et l’audit énergétique obligatoire dans le cadre du parcours rénovation d’ampleur. Focus sur le parcours par geste(s) Ce parcours est notamment marqué par le fait de retrouver de manière obligatoire un lot chauffage ou eau chaude sanitaire, notamment si l’on souhaite le coupler avec des travaux d’isolation. Concernant les aides associées, seuls les ménages aux revenus très modestes, modestes et intermédiaires peuvent bénéficier de Ma Prime Rénov’. En effet, les revenus supérieurs (classe rose) sont totalement exclus de ce dispositif. C’est dans ce contexte qu’il est particulièrement intéressant d’avoir un œil attentif sur la Prime CEE, dont peuvent bénéficier tous les ménages. En effet, elle peut devenir un réel levier commercial pour un professionnel de la rénovation énergétique. Synerciel propose aux entreprises de la rénovation énergétique, membres de son réseau, les Primes Énergie CEE d’EDF qui permettent à leurs clients de bénéficier de primes très attractives. Dans le cadre de son dispositif « Coup de pouce chauffage », voici quelques exemples de barèmes de primes. Quelques exemples d’aides cumulant la Prime Energie EDF (avec Synerciel) et MaPrimeRénov’ : Installation d’une PAC Air/Eau ou PAC Hybride : jusqu’à 9 100 €

Installation d’un Système Solaire Combiné : jusqu’à 16 350 € À noter : ces aides varient selon différents facteurs comme le nombre de personnes composant le foyer, les revenus ou encore la zone dans laquelle se situe le logement. Parcours rénovation d’ampleur Parmi les critères qui permettront aux ménages de se lancer dans une rénovation d’ampleur, le parcours doit commencer par un audit énergétique rendu obligatoire avant le début de la phase de travaux. En complément, on trouve également l’obligation d’être accompagné par un tiers de confiance référencé par l’ANAH : « Mon accompagnateur Rénov’ » qui servira de guide aux ménages durant toute la durée de leur parcours de rénovation. Concernant les travaux éligibles, il est nécessaire de retrouver au minimum deux gestes d’isolation permettant un gain d’au moins deux classes énergétiques. Dans le cadre de ce dispositif, les aides (MPR et la Prime CEE) sont entièrement financées par l’ANAH. Si vous souhaitez déduire simplement la Prime CEE (EDF) de vos devis pour déclencher plus de ventes, prenez contact avec le Réseau Synerciel. Les équipes vous informeront en détail sur l’offre Partenaire Economies d’Energie d’EDF. Pour en savoir plus exit_to_app