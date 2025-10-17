SYSTAIC FRANCE

Systaic est spécialisé dans les solutions d'électricité solaires aussi bien efficaces qu’esthétiques : le produit de base est la Couverture Energétique pour les bâtiments, un toit solaire plusieurs fois distingué, pour générer l'électricité et la chaleur de l’énergie solaire. Avec sa filiale Webasto Solar GmbH. Dans le secteur des systèmes de toits énergétiques, SYSTAIC développe, fabrique, commercialise et installe à l'échelle européenne une nouvelle génération de systèmes de toit solaires complets, qui se distinguent de façon significative par leur technologie et allure des solutions de toit actuellement disponibles sur le marché. Avec le TOIT ÉNERGÉTIQUE SYSTAIC, systaic AG offre des solutions généralisées et homogènes pour chaque forme de toit.

La branche d’activité CENTRALES SOLAIRES de SYSTAIC construit pour les partenaires issus du monde de la finance et de l'immobilier, des centrales solaires de grande puissance clé en main, aussi bien au pays qu’à l'étranger.