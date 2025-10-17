TAM GROUPE
77555 Moissy Cramayel CEDEX
France
TAM GROUPE : L’offre de solutions la plus large du marché pour les accessoires béton en France.
L’équipe commerciale de TAM GROUPE représente la combinaison des marques Technique Béton, Artéon, et Mandelli-Setra. Nous disposons de 8 centres de distribution et 5 usines.
Depuis 1957, nous sommes le fournisseur des gestionnaires de sites et des services achat de sièges sociaux.
Les responsables des chantiers de construction industriels, commerciaux et résidentiels s’inquiètent tous de venir à manquer d’accessoires en béton et du blocage qui s’en suivrait pour leurs équipes.
Basés localement, nos commerciaux sont dotés d’une expertise technique. Par ailleurs, nous fabriquons une large gamme de produits. Cela vous permet de mener à bien votre projet en toute sérénité.
Nous avons simplifié notre fonctionnement en fusionnant les équipes technico-commerciales de nos trois entreprises en une seule équipe.
En 2021, il importe plus encore de communiquer simplement et de faciliter les commandes :
- Moins d’appels et de courriels
- Gestion de compte plus simple
- Efficacité de livraison
Le savoir-faire de TAM GROUP :
- Chimiques
- Préfabriqué + Fixation
- Plastiques + Accessoires en Béton
Agents de démoulage et produits complémentaires par TAM GROUPE
Dans un souci d’innover de manière permanente vers des produits plus efficaces et plus performants, les agents de démoulage de TECHNIQUE BETON, issus de sa Recherche & Développement,...
Mortiers industriels par TAM GROUPE
Les mortiers industriels de la gamme TECHNIQUE BETON répondent aux exigences techniques du Gros Œuvre, du Génie Civil, de la Maçonnerie... Avant d’appliquer un mortier...
Adjuvants et produits de cure par TAM GROUPE
TECHNIQUE BETON propose des solutions permettant d’obtenir des formulations bétons performantes. Notre gamme d’adjuvants permet d’optimiser les caractéristiques essentielles...
Système de levage artéon par TAM GROUPE
DSI-Artéon est l’un des principaux fournisseurs français de barres et accessoires de coffrage destinés à l’industrie du bâtiment et aux travaux publics, et...
TOURBILLON® FA Tiges de coffrage par TAM GROUPE
La barre Tourbillon® FA est en acier à hautes caractéristiques mécaniques conformément à la norme NF P 93-350 de juin 1995, concernant les banches industrialisées...
Rails de Fixation de Bardage JTU par TAM GROUPE
Les rails JTU sont conçus pour la fixation des bardages en façade et des toitures. Ces rails sont auto-ancrants et leur remplissage en polystyrène permet de fixer les bardages avec...
CALEPLOT - Cales plastique ponctuelles par TAM GROUPE
CALEPLOT est une cale plastique très résistante et très stable. Large embase assurant d’une façon idéale le calage des armatures sur les isolants, les formes en...
Pied garde-corps par TAM GROUPE
Le pied garde-corps en plastique est adapté à diverses applications dans le secteur du bâtiment. Il est livré tout moulé en 26 et 42. Il faut mettre un étrier...
ANCR'FIX - Fixations d’isolants par TAM GROUPE
ANCR'FIX sont des fixations d’isolants en acier ou en plastique. ANCR’FIX tout acier est composé uniquement d’une cheville acier à frapper. ANCR’FIX...
