TAM GROUPE : L’offre de solutions la plus large du marché pour les accessoires béton en France.

L’équipe commerciale de TAM GROUPE représente la combinaison des marques Technique Béton, Artéon, et Mandelli-Setra. Nous disposons de 8 centres de distribution et 5 usines.

Depuis 1957, nous sommes le fournisseur des gestionnaires de sites et des services achat de sièges sociaux.

Les responsables des chantiers de construction industriels, commerciaux et résidentiels s’inquiètent tous de venir à manquer d’accessoires en béton et du blocage qui s’en suivrait pour leurs équipes.

Basés localement, nos commerciaux sont dotés d’une expertise technique. Par ailleurs, nous fabriquons une large gamme de produits. Cela vous permet de mener à bien votre projet en toute sérénité.

Nous avons simplifié notre fonctionnement en fusionnant les équipes technico-commerciales de nos trois entreprises en une seule équipe.

En 2021, il importe plus encore de communiquer simplement et de faciliter les commandes :

Moins d’appels et de courriels

Gestion de compte plus simple

Efficacité de livraison

Le savoir-faire de TAM GROUP :