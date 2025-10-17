ConnexionS'abonner
TECSOM

2 Rue de l'égalité
97748 NANTERRE Cedex
France
Fabricant Français de revêtements de sols textiles, TECSOM est spécialisé dans la production et distribution des rouleaux de moquettes et des dalles plombantes amovibles. Les marques TAPISOM et TECSOM, permettent aux décorateurs et designers de disposer d’une étendue de coloris et de textures pouvant satisfaire leur créativité. Elles offrent davantage la possibilité de créer des moquettes sur-mesure aux coloris et dessins illimités.L’offre TECSOM DESIGN permet aux créateurs de faire réaliser des motifs et des logos sur des dalles raccordables et de concevoir ainsi des espaces uniques.

