THERMAFLEX
26270 Loriol sur Drôme
France
Flexalen 600
Première innovation dans le domaine depuis plus de 10 ans : - Etanchéité à l’eau entre l’enveloppe extérieure annelée et l’isolant polyoléfine- Qualité d’isolation supérieure – lambda certifié < 0,031...
Flexalen 60
Un produit pour l‘installateur, l‘entrepreneur de travaux publics et le spécialiste en climatisation. Avec FLEXALEN 60 nous proposons des tubes pré isolés en couronnes pour raccorder des chaudières, des...
Flexalen 1000 +
- Epaisseur d’isolant constante- Etanchéité entre l’enveloppe de protection mécanique extérieure et l’isolant- Isolant imperméable à l’eau et bien protégé- En accord avec les futures normes- Totalement...
Flexalen Solar
Système de tubes pré isolés à hautes températures pour applications solaires. Extrêmement flexible – pour des températures jusqu‘à 200°C.