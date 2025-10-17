ConnexionS'abonner
Fermer

THERMAFLEX

488, allée des fruitiers
26270 Loriol sur Drôme
France
Site web de la marque

Produits de la marque

Flexalen 600 

Première innovation dans le domaine depuis plus de 10 ans : - Etanchéité à l’eau entre l’enveloppe extérieure annelée et l’isolant polyoléfine- Qualité d’isolation supérieure – lambda certifié < 0,031...

En savoir plus Documentation

Flexalen 60

Un produit pour l‘installateur, l‘entrepreneur de travaux publics et le spécialiste en climatisation. Avec FLEXALEN 60 nous proposons des tubes pré isolés en couronnes pour raccorder des chaudières, des...

En savoir plus Documentation

Flexalen 1000 +

- Epaisseur d’isolant constante- Etanchéité entre l’enveloppe de protection mécanique extérieure et l’isolant- Isolant imperméable à l’eau et bien protégé- En accord avec les futures normes- Totalement...

En savoir plus Documentation
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.