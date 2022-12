Certaines aides publiques viennent d’être renforcées afin de permettre aux ménages de changer de système de chauffage pour des appareils plus vertueux, telle que la pompe à chaleur (PAC). Selon la dernière étude BVA pour Thermor, 66 % des personnes interrogées la jugent comme une solution d’avenir amenée à se développer. Un constat qui avantage le fabricant dans la commercialisation de sa nouvelle PAC Air/Eau Aérolia. Entretien avec Nicolas Carvalho, responsable de marque PAC air-eau chez Thermor.

Quels enseignements avez-vous tiré de la dernière étude BVA pour Thermor sur les pompes à chaleur ?

Nicolas Carvalho : Nous avons interrogé les Français sur leur système de chauffage et leur perception des pompes à chaleur. Il en ressort que près de la moitié d’entre eux (47 %), à savoir les Français non équipés en pompe à chaleur (soit 88 % du panel), pourraient envisager de changer de mode de chauffage pour une pompe à chaleur.

Les Français ont globalement une très bonne image des pompes à chaleur puisque 66 % la jugent comme une solution d’avenir amenée à se développer, et 65 % les considèrent comme efficace et procurant un bon confort thermique.

Enfin, 62 % des sondés estiment qu’il s’agit du meilleur moyen de chauffage pour l’environnement. On note aussi qu’une fois équipés, 81 % des Français se déclarent satisfaits de leur pompe à chaleur.

Pouvez-vous nous parler de la commercialisation de votre 1ère gamme de PAC ?

Nicolas Carvalho : Chez Thermor, on s’est donné la mission de proposer des solutions de confort thermique connectées et bas carbone et il nous est apparu évident de proposer une offre dédiée à la PAC air-eau. Ce sera chose faite dès février 2023 avec le lancement de notre gamme Aérolia.

Aérolia, c’est la solution pompe à chaleur air-eau optimale, bas carbone et économique qui répond aux enjeux de la rénovation pour les particuliers. Elle sera composée de deux gammes : Aérolia simple service dédiée au chauffage de la maison et Aérolia Duo pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. C’est en tout 18 références de 8 à 17kW qui seront proposées à leur lancement, en février 2023.

Notre gamme Aérolia est équipée de la technologie INVERTER, qui permet d’optimiser la durée de vie de nos appareils mais également de l’échangeur coaxial, une technologie brevetée plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques, pour une plus grande efficacité dans l’échange de chaleur.

S'agit-il de votre premier coup d'essai dans la PAC ?

Nicolas Carvalho : C’était un souhait que de renforcer notre expertise au fil des années en étoffant nos gammes de produits. Nous avions déjà initié cette incursion dans le domaine de la pompe à chaleur en lançant en 2020 une solution de pompe à chaleur Air/Air, qui connait aujourd’hui un joli succès.

Pour nous, c’est également l’occasion de compléter notre offre et de proposer une solution globale pour le confort thermique pour permettre de répondre aux attentes des consommateurs, en termes de diminution des dépenses énergétiques.

Quels sont vos attentes suite à ce lancement ? Et vos prochains objectifs ?

Nicolas Carvalho : C’est un marché très dynamique, dont les ventes ont doublé en quelques années et qui manque parfois d’installateurs dans certaines régions. Notre objectif est d’accompagner nos installateurs, déjà fidèles à la marque Thermor et qui ne font pas encore aujourd’hui de la PAC Air/Eau en les accompagnant de A à Z : des formations pour la montée en compétence, un accompagnement sur l’installation et la mise en service, un accompagnement dans le montage des dossier des aides financières.

Notre objectif est de continuer d’être une marque référente et spécialiste de la rénovation avec des solutions électriques et à énergies renouvelables.

Pensez-vous qu’il y a aujourd’hui suffisamment d’aides publiques attribuées aux ménages pour les aider à se diriger vers des appareils plus vertueux ?

Nicolas Carvalho : Il y a une réelle volonté du gouvernement d’accompagner les particuliers vers la transition énergétique notamment à travers les aides publiques dont MaPrimeRenov’, l’éco-prêt taux zéro, la TVA taux réduit et les aides locales. Elles permettent pour certains ménages de réduire de plus de moitié le reste à charge (couplé avec les aides privées CEE).

Cependant, le processus pour obtenir ces aides peut être parfois fastidieux et chronophage. C’est pourquoi nous avons décidé chez Thermor de proposer dès le lancement de nos produits un accompagnement sur le montage des dossiers des aides financières. Ce service accompagnera plus particulièrement nos installateurs dans la complétude de leurs dossiers afin de leur assurer d’obtenir rapidement pour leurs clients les aides financières dédiées.

Selon vous, existe-t-il encore des freins à la rénovation énergétique des logements ?

Nicolas Carvalho : La rénovation énergétique a un coût qu’il est parfois difficile à absorber même en déduisant les aides financières. L’installation d’une pompe à chaleur Air/Eau est un premier pas dans la rénovation énergétique d’un logement mais qui doit faire partie d’une rénovation plus globale (notamment une bonne isolation du bâti) pour permettre un véritable changement des qualités thermiques.

Il manque parfois de communication et de pédagogie sur le sujet pour informer les particuliers sur la nécessité de la rénovation énergétique des logements et de la meilleure façon d’y parvenir. Cela étant, on sent quand même actuellement une vraie prise de conscience autour des enjeux climatiques et énergétiques et c’est ce mouvement sociétal que Thermor souhaite accompagner.

Propos recueillis par Marie Gérald

Photo de Une : PAC Aérolia - © Thermor