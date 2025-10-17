ConnexionS'abonner
Fermer
THOMSON Security c/o AVIDSEN - Batiweb

THOMSON Security c/o AVIDSEN

32 Rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours
France
Site web de la marque
La marque Thomson est un acteur majeur de l’industrie de l’électronique grand public. Thomson est un leader mondial, reconnu pour la qualité des ses produits haut de gamme innovants à la pointe de la technologie. L’offre de produits grand public Thomson inclut écrans TV, décodeurs numériques, équipement audio et vidéo, accessoires, téléphones, moniteurs LCD, cameras, produits de bien être, éclairage LED, domotique et équipements électroménagers.

PME française basée à Chambray-Lès-Tours (37), Avidsen conçoit, développe et commercialise des systèmes électroniques et numériques innovants, simples d’utilisation pour la maison connectée. Après avoir été pionnière, depuis sa création en 1998, dans le domaine de la motorisation pour portails, Avidsen, présidée par Alexandre Chaverot, est devenue aujourd’hui une valeur de référence dans le secteur de la domotique et des objets connectés en Europe, en fournissant ses propres produits, ainsi que ceux des marques distributeurs de la GSB (Grande Surface de Bricolage). Avidsen détient également la licence de la marque Thomson en Europe pour l’ensemble des gammes sécurité (alarme, vidéosurveillance et interphonie) et domotique proposées sous la marque Thomson.

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.