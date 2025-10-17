THOMSON Security c/o AVIDSEN

La marque Thomson est un acteur majeur de l’industrie de l’électronique grand public. Thomson est un leader mondial, reconnu pour la qualité des ses produits haut de gamme innovants à la pointe de la technologie. L’offre de produits grand public Thomson inclut écrans TV, décodeurs numériques, équipement audio et vidéo, accessoires, téléphones, moniteurs LCD, cameras, produits de bien être, éclairage LED, domotique et équipements électroménagers.



PME française basée à Chambray-Lès-Tours (37), Avidsen conçoit, développe et commercialise des systèmes électroniques et numériques innovants, simples d’utilisation pour la maison connectée. Après avoir été pionnière, depuis sa création en 1998, dans le domaine de la motorisation pour portails, Avidsen, présidée par Alexandre Chaverot, est devenue aujourd’hui une valeur de référence dans le secteur de la domotique et des objets connectés en Europe, en fournissant ses propres produits, ainsi que ceux des marques distributeurs de la GSB (Grande Surface de Bricolage). Avidsen détient également la licence de la marque Thomson en Europe pour l’ensemble des gammes sécurité (alarme, vidéosurveillance et interphonie) et domotique proposées sous la marque Thomson.