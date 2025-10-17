THOMSON Security c/o AVIDSEN
37170 Chambray les Tours
France
PME française basée à Chambray-Lès-Tours (37), Avidsen conçoit, développe et commercialise des systèmes électroniques et numériques innovants, simples d’utilisation pour la maison connectée. Après avoir été pionnière, depuis sa création en 1998, dans le domaine de la motorisation pour portails, Avidsen, présidée par Alexandre Chaverot, est devenue aujourd’hui une valeur de référence dans le secteur de la domotique et des objets connectés en Europe, en fournissant ses propres produits, ainsi que ceux des marques distributeurs de la GSB (Grande Surface de Bricolage). Avidsen détient également la licence de la marque Thomson en Europe pour l’ensemble des gammes sécurité (alarme, vidéosurveillance et interphonie) et domotique proposées sous la marque Thomson.
Solution globale innovante pour la maison connectée : La nouvelle box domotique
Technologie qui conjugue design et simplicité et s'inscrit dans une domotique nouvelle génération. Système complet, évolutif et facile d'utilisation, la solution globale THOMSON pour la maison connectée...