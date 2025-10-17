TIMBERTECH
75012 PARIS
France
Lame de terrasse XLM de TimberTech
Composée à 100% de polymères, super résistante au trafic, aux salissures et usages intensifs. Produit Classe A, conçu spécialement pour les terrasses d’hôtels, restaurants et espaces d’autoroutes, collectivités...
Lame de terrasse pleine Timbertech
En bois composite, imputrescible, résiste au temps, sans entretien particulier : Earthwood fini veiné, tons nuancés bois tropicaux, teck, noyer et rosewood et Twinfinish finition veinée bois d’un côté...
Cloture FenceScape TimberTech
En bois composite, panneau de 2,40 m sur 1,80 m de haut, composé de lames et de poteaux, finition haut droit ou biseauté. Ne nécessite ni peinture, ni entretien particulier et résiste aux intempéries....