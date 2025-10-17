TP CENTER
84706 SORGUES CEDEX
France
Siège de cabine à suspension basse fréquence
Grâce à sa technologie avancée qui réduit à leur plus bas niveau les vibrations verticales, ce siège de cabine est conforme au décret du 4 juillet 2005 obligeant l'équipement de ces sièges sur certains...
Cuve de transport gasoil acier
Cette cuve de ravitaillement embarquée est devenue un produit phare dans l'offre TP CenterGrâce à son double usage, elle permet à la fois de stocker le carburant mais aussi de le transporter, homologuée...
Lunette de chantier électronique haute précision
Finies les erreurs de lecture et d'interprétation de la mire grâce à cette lunette électronique et praticité assurée avec la fonction mire inverséeFacile à utiliser, elle affiche la distance et l'altitude...
Système vidéo de recul couleurs haute performance
Les systèmes vidéo de recul doivent résister à de nombreux chocs et vibrations. C'est pourquoi ce kit équipé d'un support à rotule a une durée de vie > 50 000 h Le moniteur LCD 7‘’ a un éclairage de fond...
Projecteur de travail au xénon longue portée
De haute qualité, l'éclairage au xénon augmente fortement la visibilité de jour comme de nuit Ce projecteur requiert une très grande résistance grâce au système antivibrations "3 axes" et à sa conception...
Carrytank
Cuve de transport gasoil haute qualité, conforme aux exigences ADR : - pompe à remplissage rapide garanti 2 ans - bouchon de remplissage aluminium avec insert laiton - pas de surpression dans la cuve -...
Sièges 3 points
Exclusivité TP Center, le 86K4B regroupe les meilleurs équipements disponibles chez son fabricant/partenaire KAB SEATING : - suspension pneumatique - compresseur intégré 24 V - double amortisseur vertical...
Alarme auto-ajustable
Alarme auto-ajustable 87 à 107 dB à "Fréquences Combinées". Conforme aux normes CE, SAE J994 et étanchéité IP68 Diminue les nuisances sonores, idéale pour les environnements sensibles. Réglage automatique...
Batterie Red TOP
Puissance de démarrage optimale de tous les moteurs essence ou diesel par tous les temps. Performances maximales pour un encombrement et un poids minimum. Durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des...
Système vidéo de recul LCD couleurs 7
Visibilité optimale, supprime les angles morts. Conforme CE, recommandé par la CNAMTS et étanchéité IP69K Boîtier de commutation intégré dans le moniteur avec 4 entrées caméras. Affichage multi réglable...