Conception et fabrication d'escaliers suspendus en bois sur mesure. Depuis près de 40 ans, les Créateurs d’escaliers Treppenmeister fabriquent des escaliers sur mesure.

Treppenmeister est le plus grand groupement de fabricants d'escaliers en Europe et regroupe plus de 100 partenaires fabricants dont une cinquantaine en France.

Riche de plus de 40 ans d’expérience, Treppenmeister a sélectionné les meilleurs professionnels français pour quadriller le territoire et ainsi assurer un suivi personnalisé et de qualité de chaque projet.

Qu’il s’agisse de rénovation ou de construction, les fabricants d'escaliers Treppenmeister ont forcément une solution à vous proposer.

Treppenmeister est l'inventeur de l'escalier suspendu en bois. Ces escaliers reposent sur un principe de construction unique: L'escalier suspendu système Bucher®.

Le savoir-faire de Treppenmeister :