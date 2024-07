TRILUX France S.A.S.

TRILUX France est la filiale française de TRILUX, groupe à dimension internationale, leader sur le marché de l’éclairage professionnel en Allemagne et n°3 en Europe.



Depuis plus de 100 ans, TRILUX crée des solutions d’éclairage intérieur et extérieur qui allient efficacité énergétique, design épuré et technologies innovantes. L’innovation a toujours été la force motrice du groupe.



TRILUX a ainsi été précurseur de transformations majeures et de nouvelles tendances qui répondent à un objectif-clé : améliorer la lumière pour les Hommes et l’environnement. Une vision responsable que l’entreprise a mis en œuvre bien avant l’avènement de la technologie LED et l’optimisation des coûts énergétiques.



L’attention particulière portée aux besoins spécifiques du client, la qualité des produits et la volonté de simplifier le quotidien de l’utilisateur illustrent parfaitement l’ambition de TRILUX : SIMPLIFY YOUR LIGHT.



Le savoir-faire de TRILUX :

Ambiella G2 LED - downlight rond LED

E-Line Next LED : nouvelle génération de ligne continue

Sonnos LED une gamme de downlights polyvalents

Parelia LED – éclairage axial

Combial LED - projecteur extérieur LED