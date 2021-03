TRIMBLE FRANCE SA

Trimble transforme la façon dont le monde fonctionne en fournissant des produits et des services qui connectent les mondes physique et numérique. Les technologies de base en matière de positionnement, de modélisation, de connectivité et d'analyse de données permettent aux clients d'améliorer la productivité, la qualité, la sécurité et la durabilité. Des produits spécialement conçus aux solutions de cycle de vie d'entreprise, les logiciels, le matériel et les services Trimble transforment des secteurs tels que l'agriculture, la construction, la géospatiale, le transport et la logistique.



Les solutions Trimble sont utilisées dans plus de 150 pays à travers le monde. Des employés situés dans plus de 40 pays, associés à un réseau hautement compétent de concessionnaires et de partenaires de distribution, servent et soutiennent nos clients.



Depuis plus de 40 ans, Trimble a créé des solutions uniques qui aident les clients à développer leur entreprise. Avec plus de 2 000 brevets mondiaux ainsi que des centres de recherche et de développement dans plus de 15 pays, Trimble augmente son développement de produits organiques avec des acquisitions stratégiques pour apporter les dernières technologies à un marché plus large.