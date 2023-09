UNSFA

Depuis 1969, l’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes oeuvre au rayonnement de notre profession.



L’Unsfa fédère des syndicats départementaux ou régionaux d’architectes qui ont compris l’intérêt d’actions collectives engagées au niveau national.



Notre union rassemble des architectes, femmes et hommes qui ont décidé d’unir leurs efforts et leurs talents pour les mettre au service de tous, bénévolement.



L’Unsfa assure la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des architectes qui exercent dans le cadre de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et, conformément aux dispositions du titre III, livre Ier, Deuxième partie du Code du travail (loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884).