Crise du logement : 10 fédérations formulent leurs propositions

Alors que la crise du logement s’est aggravée ces derniers mois, entre chute de la construction de logements neufs, remontée des taux des crédits immobiliers, et crise du marché locatif, 10 fédérations du logement et de l’immobilier ont réaffirmé leur cohésion en formant une « Alliance pour le logement », visant à porter leurs propositions pour la politique du logement.

S’étant déjà alliés dans le cadre de différentes concertations, la Fédération Française du Bâtiment (FFB), le Pôle Habitat FFB, la Fédération des Promoteurs (FPI), la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM), l’Union des Architectes (UNSFA), l'Union Nationale des Économistes de la Construction (UNTEC), l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), l’Union Nationale des Notaires Employeurs (UNNE), l’UNIS, et Procivis, annoncent pérenniser leur alliance pour faire face à la crise du logement et porter leurs propositions auprès du gouvernement.

Dans un communiqué commun, les 10 fédérations détaillent les 10 raisons qui les ont poussés à s’allier : l’urgence logement, le soutien aux ménages, l’importance du lien entre emploi et logement, un besoin de cohérence dans la durée, l’amélioration permanente du cadre de vie, des efforts collectifs pour la décarbonation, ou encore la réussite de la planification écologique.

Une crise du logement à la fois économique et sociale

La FFB et la FPI l’ont rappelé ce mois-ci : la crise du logement est bel et bien installée, et risque de s’aggraver, réduisant l’offre de logements disponibles et détruisant de nombreux emplois.

Déçus par le CNR Logement et le manque de mesures prises, les signataires soulignent que « la crise s’est installée, dans le neuf et dans l’ancien, en matière d’accession et de locatif, social comme privé. L’alerte a été lancée dès 2022. Sans actions immédiates, concrètes et responsables des pouvoirs publics, la crise sera économique et surtout sociale », alertent-ils.

Parmi les différents points évoqués, l’« Alliance pour le logement » regrette notamment le manque de soutien dans l’accession à la propriété pour les ménages aux revenus modestes, et appellent à aider davantage les propriétaires bailleurs et occupants à rénover les logements. Faisant probablement référence au PTZ et au Pinel, ils demandent également plus de stabilité pour éviter les « à-coups budgétaires », impactant à la fois les particuliers et les professionnels.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock