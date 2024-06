Une pétition lancée pour plus de transparence de la part de l’Ordre des architectes

L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA) a lancé il y a peu une pétition réclamant plus de transparence sur le budget et les projets de l’Ordre des Architectes. Quel a été l’élément déclencheur du lancement de cette pétition et quelles sont les revendications concrètes de l’Union des Architectes ? Éléments de réponses avec Franck Durand, secrétaire national de l’UNSFA.

Qu’est ce qui vous a incité à lancer cette pétition ?

Franck Durand : L’élément déclencheur qui nous a poussé à lancer cette pétition remonte au 11 mars, quand les élections des conseils régionaux de l’Ordre des architectes se sont clôturées. Deux jours après, l’entièreté des architectes ont reçu le rappel à cotisation. Celui-ci comportait d’importants changements structurels qui avaient été mis en place sans la moindre concertation, que ce soit avec la profession ou les syndicats. Le budget de l’Ordre augmente chaque année, on est donc en droit de se poser la question suivante : dans la mesure où le budget augmente, pourquoi la cotisation ne baisse-t-elle pas ?

Et à travers elle, que souhaite obtenir l’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes ?

F.D : Pour nous, la problématique n’est pas tellement l’augmentation de la cotisation, mais plutôt de savoir si son prix justifie les services qui sont rendus derrière. Il y a donc une véritable demande de transparence. On veut pouvoir connaître la ventilation budgétaire, avec d’une part, tout ce qui se rattache aux missions ordinales de l’Ordre, autrement dit, toutes les missions de base qui leur sont confiées par la loi. Et d’autre part, tout ce qui est de l’ordre de la communication, de la sensibilisation, du lobbying etc.

On veut simplement savoir où va l’argent. La majorité est-elle réellement dédiée aux services apportés aux architectes ? Ou est-il davantage consacré à la communication, à la sensibilisation ou aux Ordres régionaux ? Aujourd’hui, nous ne sommes pas en capacité de faire cette ventilation.

La pétition est-elle la seule action que vous ayez mis en place ?

F.D : Nous avons également transmis à l’Ordre des architectes un tableau vierge avec différentes lignes qui correspondent à une ventilation budgétaire souhaitée. Cette demande a été transmise à l’Ordre le 8 mai et la deadline a été fixée au 31 mai.

Passé ce délai, si nous n’avions pas de retour de la part de l’Ordre, le tableau serait publié de façon officielle, révélant ainsi la plupart de nos demandes pour lesquelles, malheureusement, nous n’avons pas eu la moindre réponse.

Et en cas de retour, on prendra le temps d’analyser ce dernier. Il faudra ensuite se poser collectivement et se dire : est-ce que cette ventilation nous convient, est-ce que l’on veut poursuivre dans cette direction-là ? Nous sommes aujourd’hui dans une période difficile pour les architectes, nous sommes donc en droit de considérer que tout le monde a son mot à dire concernant ces dépenses.

Pour l’UNSFA, à quoi le budget de l’Ordre doit-il être consacré en priorité ?

F.D : Pour nous, représentants des architectes de terrain, la priorité doit être mise sur le service. C’est-à-dire sur tout ce qui est susceptible de leur faciliter la vie, mais également de régler les différents problèmes qu’ils peuvent rencontrer. On souhaite aussi que de gros efforts soient faits en matière de communication et de sensibilisation.

Quelles réponses avez-vous obtenu de l’Ordre quand vous lui avez fait part de vos demandes ?

F.D : Au moment du lancement de la pétition, on a eu un retour à la fois médiatique, mais également de la part de l’Ordre. La présidente de l’Ordre, Christine Leconte, nous a répondu qu’il n’y avait pas de sujet. En gros, “circulez il n’y a rien à voir”.

La pétition a très bien fonctionné puisqu’on a rassemblé environ 3 500 signatures. Nous sommes près de 30 000 architectes en France, il y a donc approximativement 10 % de signataires. Après avoir constaté le succès de la pétition, l’attitude de l’Ordre a quelque peu changé. On nous a d’ailleurs transmis l’information selon laquelle l’Ordre avait commencé à travailler sur le tableau de ventilation.

Pensez-vous qu’il va y avoir un avant et un après cette pétition ?

F.D : Je pense que l’on a réveillé quelque chose dans la profession. Les signataires font part d’un sentiment de coupure entre l’Ordre et les architectes sur le terrain. Le fait d’avoir réussi à éveiller les consciences et de faire en sorte que les gens, entre guillemets, se bougent pour défendre et faire savoir leurs difficultés, c’est une réussite en soi.

L’UNSFA ne lâchera pas la pression auprès de l’Ordre, quelles que soient les actions qu’elle mettra en place. Nous faisons tout cela dans une démarche constructive, nous ne sommes pas dans le reproche ou l’injonction. L’idée n’est pas d’obtenir une victoire pour l’UNSFA, mais véritablement de lutter pour les intérêts de la profession.

Propos recueillis par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock