Depuis maintenant plus de 20 ans VMP fabrique des menuiseries extérieures en pvc, aluminium et bois.

Réputé pour son savoir-faire et son professionnalisme, VMP est l'un des acteurs importants du grand ouest dans son domaine. Fenêtres et portes sont toutes fabriquées avec le plus grand soin dans nos sites de production en Deux-Sèvres (79). L'entreprise compte à ce jour une petite centaine de salariés.



« L'ouverture au confort »



Visant constamment l'excellence en matière de qualité, de confort et d'esthétique, VMP souhaite proposer à ses clients les ouvertures les mieux adaptées à chacune des particularités des pièces de leur maison...



En choisissant une menuiserie VMP, vous avez l'assurance de profiter de l'ouverture qui convient le mieux à chacune des pièces de votre maison…



Le savoir-faire de VMP :