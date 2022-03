VOLMA : Acteur majeur en France sur le marché des ouvrants monoblocs, panneaux de porte et vitrages décoratifs.

La société VOLMA voit le jour à Lambersart puis s’installe rapidement à Lille (59). A ses débuts, elle commercialise du matériel d’assemblage, des composants de porte, de la visserie, des produits d’étanchéité et distribue des Panneaux de Porte PVC traditionnels importés d’Angleterre.

Fort d’un équipement moderne acquis ces dernières années, VOLMA continue d’investir dans les technologies de dernière génération. Son parc machine de plus en plus perfectionné, permet l’usinage des produits les plus complexes et répond aux besoins les plus spécifiques.

Pilotées par des techniciens qualifiés, ces machines développent des capacités de production performantes. Leur intégration progressive au sein de la structure, apporte une plus grande réactivité, une meilleure gestion des délais et une amélioration du taux de service.

Principalement dédiée à la fabrication des entrées PVC, Aluminium et Verre, VOLMA complète ses gammes de produits en fabriquant des panneaux plates-bandes pour menuiseries et vérandas et en distribuant des collections d’accessoires diverses.

Chez VOLMA, on cultive "l’amour du travail bien fait" et la synergie des "Savoir-faire".

Le professionnalisme est plus que jamais d’actualité et se décline dans tous les métiers de l’entreprise. Qu’il s’agisse de concevoir, fabriquer, mobiliser les équipes, le professionnalisme s’exprime dans l’expertise collective et partagée du métier, la recherche de solutions adaptées aux attentes du marché et l’amélioration continue des process, produits et services.

Le savoir-faire de VOLMA :