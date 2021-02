Fabricant leader dans le domaine de l'éclairage ergonomique des postes de travail, le groupe Waldmann s’est implanté en France via sa filiale Waldmann Eclairage en 1971. L’offre englobe des luminaires pour les postes de travail, dans tous les secteurs et dans tous les domaines d’applications.

L’innovation technologique est le fer de lance de Waldmann : des technologies de gestion de l’éclairage innovantes pour les bâtiments tertiaires, des lampes médicales conformes aux normes en vigueur ou encore, des lampes LED industrielles étanches.

Le savoir-faire de Waldmann permet d’optimiser continuellement la productivité, la sécurité et de favoriser la santé et des économies d’énergie.

Les utilisateurs étant des êtres humains, Waldmann met l’accent sur l’individualisation de ses produits : d’un point de vue esthétique, fonctionnel et technologique.

Ceci se reflète dans la philosophie TWIN-C de Waldmann (C pour concepts + composants) : la combinaison de concepts d’éclairage intelligents et des composants adéquats garantit le bon éclairage au bon endroit et pour chaque application. Les luminaires Waldmann créent une ambiance motivante et offrent une qualité d’éclairage élevée, plus une efficience durable.

Le savoir-faire de Waldman :