La société Wieland Electric, fondée en 1910 à Bamberg (Allemagne), est spécialisée dans l'industrie électrique et électronique. Sa gamme de produits comprend plus de 20 000 composants destinés à l'automatisation industrielle et à l'installation / automatisation des bâtiments.



La société familiale, très orientée vers l'international, a des filiales et des réseaux de vente dans plus de 70 pays. Wieland Holding englobe non seulement Wieland Electric, mais aussi, depuis 1998, le groupe STOCKO. Wieland Electric est certifié ISO 9001:2008 et ISO 14001.

La borne avec laquelle tout a commencé a été inventée par Fritz Wieland en 1925 et est entrée dans l'histoire. Le fondateur de notre entreprise a créé la première connexion électrique sûre digne de ce nom.

Nous ne nous sommes pas contentés de son succès et sommes depuis lors un pionnier dans ce domaine. Aujourd'hui, nous nous distinguons par une variété de composants et de solutions électriques et électroniques, qui se caractérisent avant tout par leur facilité, leur sécurité et leur flexibilité !

Le savoir-faire de Wiedland Electric :

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Systèmes de câbles plats

Automatisation des espaces

Systèmes de connexion avec indice de protection élevé

Systèmes de connexion avec indice de protection standard

Boîtes de distribution

TECHNOLOGIE DE CONNEXION

Composants PCB

Borniers

Connecteurs industriels

TECHNOLOGIE DE LA SÉCURITÉ

Système de contrôle sûr

Relais de sécurité

Technologie de capteurs de sécurité

COMMUNICATION INDUSTRIELLE

Démarreurs et démarreurs progressifs

Commutateurs Ethernet

Écrans tactiles HMI

Passerelles IIoT

Routeur industriel VPN

Point d'accès WLAN

ÉLECTRONIQUE + INTERFACE