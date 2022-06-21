ConnexionS'abonner
Connecteur miniature - RST® MICRO

WIEDLAND ELECTRIC

Le RST® MICRO est optimisé pour l'interface entre les sources de tension ou de courant et les modules des LED.

C'est également la solution idéale pour les applications de gradation ou de DMX. Grâce à ses valeurs nominales, les applications réseau ne posent pas de problème non plus.

Avantages produit :

  • Taille minimale – Flexibilité maximale
  • Nombreuses utilisations : Publicité lumineuse et displays, appareils électriques et construction d’appareillages, luminaires techniques, décoration extérieure et éclairage d’évènement…
  • Protection supplémentaire grâce à l’étanchéité des contacts
  • Connexion du conducteur sécurisés
  • Montage rapide et efficace pour câble
  • Connecté rapidement et en toute sécurité
  • Peut être intégrés dans des installation existantes
  • Installation sûre grâce à un codage mécanique + couleur 
  • Verrou de sécurité
  • Installer un système flexible
  • Câblage parallèle et câblage en série 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 250/400 V
Courant nominal : 8 A
Nombre de pôles : 2-3
Indice de protection : IP66/68 (3m; 2h)/69, joint d'étanchéité additionnel

Divers

La société Wieland Electric, fondée en 1910 à Bamberg (Allemagne), est spécialisée dans l'industrie électrique et électronique. Sa gamme de produits comprend plus de 20 000 composants destinés à l'automatisation industrielle et à l'installation / automatisation des bâtiments.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

47 avenue des Genottes - Le Cérame hall 6 - CS 48313
95803 Cergy-Pontoise
France

