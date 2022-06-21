Connecteur miniature - RST® MICRO
Le RST® MICRO est optimisé pour l'interface entre les sources de tension ou de courant et les modules des LED.
C'est également la solution idéale pour les applications de gradation ou de DMX. Grâce à ses valeurs nominales, les applications réseau ne posent pas de problème non plus.
Avantages produit :
- Taille minimale – Flexibilité maximale
- Nombreuses utilisations : Publicité lumineuse et displays, appareils électriques et construction d’appareillages, luminaires techniques, décoration extérieure et éclairage d’évènement…
- Protection supplémentaire grâce à l’étanchéité des contacts
- Connexion du conducteur sécurisés
- Montage rapide et efficace pour câble
- Connecté rapidement et en toute sécurité
- Peut être intégrés dans des installation existantes
- Installation sûre grâce à un codage mécanique + couleur
- Verrou de sécurité
- Installer un système flexible
- Câblage parallèle et câblage en série
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Tension nominale : 250/400 V
Courant nominal : 8 A
Nombre de pôles : 2-3
Indice de protection : IP66/68 (3m; 2h)/69, joint d'étanchéité additionnel
Divers
La société Wieland Electric, fondée en 1910 à Bamberg (Allemagne), est spécialisée dans l'industrie électrique et électronique. Sa gamme de produits comprend plus de 20 000 composants destinés à l'automatisation industrielle et à l'installation / automatisation des bâtiments.
