Systèmes de chemin de câbles – Bus d’énergie PODIS® CON
Le système de câble plât podis® CON est la solution idéale pour la distribution décentralisée simple et flexible de l'énergie pour les machines et installations de grandes dimensions ou interconnectées.
La technique sûre de pénétration de l'isolant permet de remplacer, de déplacer et d'ajouter facilement des modules - une énergie flexible dans chaque position.
Avantages produit :
- Planification conviviale, rapide et simple des projets
- Gain de temps jusqu'à 65% lors de la première installation grâce à un montage sans erreur : Posez le câble, fixez, c'est fait
- Gain de temps jusqu'à 88% lors des conversions grâce aux possibilités d'extension et de démontage dans toutes les positions
- Pour les conditions environnementales difficiles
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Guidage décentralisé et simple des câbles avec assistance logicielle pendant la phase de planification
Installation en quelques étapes simples, sans démontage du revêtement et de l'isolation
Technique éprouvée de pénétration de l'isolant pour un montage rapide et fiable des modules dans n'importe quelle position
Déplacement simple des modules
Classe de protection IP 65
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
La société Wieland Electric, fondée en 1910 à Bamberg (Allemagne), est spécialisée dans l'industrie électrique et électronique. Sa gamme de produits comprend plus de 20 000 composants destinés à l'automatisation industrielle et à l'installation / automatisation des bâtiments.
