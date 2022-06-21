Systèmes de chemin de câbles – Bus d’énergie PODIS® CON

Le système de câble plât podis® CON est la solution idéale pour la distribution décentralisée simple et flexible de l'énergie pour les machines et installations de grandes dimensions ou interconnectées.

La technique sûre de pénétration de l'isolant permet de remplacer, de déplacer et d'ajouter facilement des modules - une énergie flexible dans chaque position.

Avantages produit :