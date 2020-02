La société Wieland Electric, fondée en 1910 à Bamberg (Allemagne), est spécialisée dans l'industrie électrique et électronique. Sa gamme de produits comprend plus de 20 000 composants destinés à l'automatisation industrielle et à l'installation / automatisation des bâtiments.



La société familiale, très orientée vers l'international, a des filiales et des réseaux de vente dans plus de 70 pays. Wieland Holding englobe non seulement Wieland Electric, mais aussi, depuis 1998, le groupe STOCKO. Wieland Electric est certifié ISO 9001:2008 et ISO 14001.