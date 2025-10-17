Xylem Water Solutions France
92022 NANTERRE
France
Xylem Water Solutions est une société leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau, dont l’offre de produits, de solutions et de services couvre l’ensemble du cycle de l’eau.
Avec une expertise de plus de 50 ans en France, nous continuons de proposer au marché une offre complète de solutions et de services pour le pompage et le traitement de l’eau, au travers de ses marques reconnues (Flygt, Godwin, Leopold, Lowara, Sanitaire et Wedeco), et de son organisation régionale proche de ses clients.
L’essence même de l’entreprise reste inchangée. Depuis des décennies, l’entreprise a bâti une véritable culture de l’ingénierie afin de développer des produits et services innovants et adaptés aux applications de ses clients. Sa mission reste plus que jamais d’apporter des solutions aux défis de l’eau.
Notre force technologique tout au long du cycle de vie de l'eau est inégalée. De la collecte à la distribution, en passant par la réutilisation, jusqu’à la restitution dans son milieu naturel, nos solutions hautement technologiques de l'eau & nos pompes industrielles consomment non seulement moins d'énergie et réduisent les coûts du cycle de vie, mais favorisent également la durabilité.
Le savoir-faire de Xylem Water Solutions :
Pompes submersibles pour eaux chargées 1300 Lowara
Pompes submersibles pour eaux chargées La gamme de pompes Lowara 1300 délivre de hautes performances avec un rapport qualité/prix exceptionnel. Il est très facile de choisir la pompe la mieux adaptée...
Pompes submersibles d'épuisement chantier BIBO Flygt
La pompe d'épuisement BIBO est de retour, plus solide que jamais ! Dans les mines, les carrières et la construction, le drainage nécessite une pompe qui peut continuer à fonctionner en toutes circonstances. Après...
Circulateurs Ecocirc XL et Xlplus Lowara
Les nouveaux ecocirc XL et XLplus de la marque Lowara sont des circulateurs à rotor noyé qui bénéficient d’une technologie hydraulique, d’un moteur et d’un dispositif de commandes innovants. Les ecocirc...
Variateurs de vitesse Hydrovar 5ème génération Lowara
Hydrovar, le variateur de fréquence intelligent Hydrovar est un système de contrôle intelligent qui adapte la performance de la pompe à la demande. Ce système est équipé d’un variateur de fréquences, d’une...
Pompes multicellulaires e_MP Lowara
La pompe multicellulaire hautement polyvalente Aujourd’hui, il existe une pompe robuste et fiable pour toutes les applications haute pression. La nouvelle série e-MP pompe multicellulaire Lowara est le...