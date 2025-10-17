ConnexionS'abonner
Xylem Water Solutions France

29 Rue du Port, Parc de L’Ile
92022 NANTERRE
France
Xylem Water Solutions est une société leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau, dont l’offre de produits, de solutions et de services couvre l’ensemble du cycle de l’eau.

Avec une expertise de plus de 50 ans en France, nous continuons de proposer au marché une offre complète de solutions et de services pour le pompage et le traitement de l’eau, au travers de ses marques reconnues (Flygt, Godwin, Leopold, Lowara, Sanitaire et Wedeco), et de son organisation régionale proche de ses clients.

L’essence même de l’entreprise reste inchangée. Depuis des décennies, l’entreprise a bâti une véritable culture de l’ingénierie afin de développer des produits et services innovants et adaptés aux applications de ses clients. Sa mission reste plus que jamais d’apporter des solutions aux défis de l’eau.

Notre force technologique tout au long du cycle de vie de l'eau est inégalée. De la collecte à la distribution, en passant par la réutilisation, jusqu’à la restitution dans son milieu naturel, nos solutions hautement technologiques de l'eau & nos pompes industrielles consomment non seulement moins d'énergie et réduisent les coûts du cycle de vie, mais favorisent également la durabilité.

Le savoir-faire de Xylem Water Solutions :

  • Circulateurs Ecocirc XL et Xlplus Lowara
  • Pompes multicellulaires e_MP Lowara
  • Variateurs de vitesse Hydrovar 5ème génération Lowara
  • Pompes submersibles d'épuisement chantier BIBO Flygt
  • Pompes submersibles pour eaux chargées 1300 Lowara
     

