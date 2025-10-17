Pour obtenir une information de la part de la marque « Xylem Water Solutions France », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Xylem Water Solutions est une société leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau, dont l’offre de produits, de solutions et de services couvre l’ensemble du cycle de l’eau.

Avec une expertise de plus de 50 ans en France, nous continuons de proposer au marché une offre complète de solutions et de services pour le pompage et le traitement de l’eau, au travers de ses marques reconnues (Flygt, Godwin, Leopold, Lowara, Sanitaire et Wedeco), et de son organisation régionale proche de ses clients.



L’essence même de l’entreprise reste inchangée. Depuis des décennies, l’entreprise a bâti une véritable culture de l’ingénierie afin de développer des produits et services innovants et adaptés aux applications de ses clients. Sa mission reste plus que jamais d’apporter des solutions aux défis de l’eau.

Notre force technologique tout au long du cycle de vie de l'eau est inégalée. De la collecte à la distribution, en passant par la réutilisation, jusqu’à la restitution dans son milieu naturel, nos solutions hautement technologiques de l'eau & nos pompes industrielles consomment non seulement moins d'énergie et réduisent les coûts du cycle de vie, mais favorisent également la durabilité.

Le savoir-faire de Xylem Water Solutions :