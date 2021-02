Depuis 60 ans, Zolpan fabrique et commercialise des peintures et des systèmes destinés à la protection et à l’embellissement de l’intérieur et de l’extérieur des bâtiments.

Reconnue pour la qualité de ses peintures, son expertise technique, la largeur de son offre et son savoir-faire couleurs, la marque s’adresse aux professionnels et aux particuliers.

Le secteur du bâtiment et de la construction est l’un des secteurs les plus concerné par les enjeux du développement durable. Le bâtiment (la construction) représente environ 40 % des émissions de CO2 des pays développés, 37 % de la consommation d’énergie et 40 % des déchets produits.

Fort de son engagement sociétal reconnu depuis 2009, Zolpan mobilise tous les acteurs de la filière pour développer ensemble un métier responsable, durable et innovant par sa démarche RSE.

Ainsi, Zolpan agit de manière responsable sur trois domaines : social, environnemental et économique. C’est ce que l’on appelle la « Responsabilité Sociétale de l’Entreprise » (RSE).

Le savoir-faire de ZOLPAN :