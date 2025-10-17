ZONZINI FRANCE - Batiweb

ConnexionS'abonner
ZONZINI FRANCE

79 chemin du Luisset
38280 JANNEYRIAS
France
Depuis plus de 40 ans, nous avons évolué et nous nous sommes affirmés dans la conception de chariots et de diables monte-escaliers électriques.

Tous nos produits sont synonymes de commodité d’emploi, de sécurité et de fiabilité. Ils sont construits tout en respectant les critères de qualité internes et depuis des années, ils sont synonymes de qualité et confiance de la part de la clientèle.

Nous savons bien que dans un secteur comme le nôtre, les exigences sont différentes selon le client. C’est pour cela que notre valeur la plus grande est celle de savoir écouter.

Nos clients représentent depuis toujours la valeur active la plus précieuse qui doit être comprise et préservée. L’objectif quotidien de nos techniciens est d’interpréter toutes leurs exigences pour traduire ces informations en améliorations et en solutions de développement, toujours plus avancées.

Notre mission est de rendre le transport sur escaliers plus commode et plus sûr, en créant des systèmes monte-escaliers toujours plus fiables, performants et faciles à l’emploi.

Nous voulons instaurer une relation vertueuse avec nos clients parce que nous croyons que partager les expériences peut représenter une ressource de croissance, en augmentation constante dans le temps.

Le savoir-faire de ZONZINI :

  • Monte-escaliers pour marchandises
  • Monte-escaliers électriques pour personnes

