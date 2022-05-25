Diable électrique pour escaliers Buddy lift plasmoid

Buddy Lift Plasmoid est un diable électrique pour escaliers, idéal pour le transport de meubles et d’électroménagers. Un diable électrique, multifonctionnel et manuel, sûr, innovateur et maniable.

Un diable monte-escaliers électrique, professionnel, manuel et auto-chargeur, autrement dit, avec un soulèvement électrique intégré de la charge.

Idéal pour transporter des canapés et des meubles lourds jusqu’à 200 kilos, pour les livraisons à domicile, le transport sur escaliers de lave-linge, de sèche-linge, de frigidaires, de télévisions, d’ordinateurs, de colis et de boîtes en tous genres.

Avantages produit :