Diable électrique pour escaliers Buddy lift plasmoid

ZONZINI FRANCE

Buddy Lift Plasmoid est un diable électrique pour escaliers, idéal pour le transport de meubles et d’électroménagers. Un diable électrique, multifonctionnel et manuel, sûr, innovateur et maniable.

Un diable monte-escaliers électrique, professionnel, manuel et auto-chargeur, autrement dit, avec un soulèvement électrique intégré de la charge.

Idéal pour transporter des canapés et des meubles lourds jusqu’à 200 kilos, pour les livraisons à domicile, le transport sur escaliers de lave-linge, de sèche-linge, de frigidaires, de télévisions, d’ordinateurs, de colis et de boîtes en tous genres.

Avantages produit :

  • Sécurité, maniabilité et rapidité
  • Diable pour escalier à roues et à chenilles
  • Chariot multifonctionnel avec soulèvement électrique de la charge
  • Diable électrique idéal pour le transport des électroménagers

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Charge utile Maximale : 150 Kg
Profondeur Max : 599 mm
Largeur totale : 579 mm
Longueur du support : 348 mm
Hauteur de la Poignée par rapport au sol : 1202 mm
Masse à vide du monte-escalier sans batterie : 72 Kg
Masse du bloc-batterie : 11 Kg
Structure réglable en hauteur : 1920 mm
Vitesse marche sur escalier : 47 marches par minute
Type de batterie : 24V 20Ah Plomb gel, sans effet mémoire
Durée de la batterie : 400 marches environ
Espace de manœuvre sur le palier : Avec une charge de 60x60 cm peut tourner sur un palier de 80x80 cm
Équipement de série : 1 Chargeur de batteries automatique, Qté.1 Sangle de fixation, 1 Bloc-batteries de série et 1 Base standard

Divers

Tous nos produits sont synonymes de commodité d’emploi, de sécurité et de fiabilité. Ils sont construits tout en respectant les critères de qualité internes et depuis des années, ils sont synonymes de qualité et confiance de la part de la clientèle.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
ZONZINI FRANCE - Batiweb

Depuis plus de 40 ans, nous avons évolué et nous nous sommes affirmés dans la conception...

79 chemin du Luisset
38280 JANNEYRIAS
France

