ConnexionS'abonner
Fermer

Chariot monte-escaliers Skipper plasmoid

Partager le produit
ZONZINI FRANCE

Skipper Plasmoid est un chariot monte-escaliers idéal pour le transport sur escaliers de charges élevées, comme châssis et menuiseries.

C’est un chariot électrique adapté à tout type de surface. Grâce à ses caractéristiques innovatrices, Skipper Plasmoid est le chariot pour fabricant de fenêtres et pour le transport de châssis par excellence.

Idéal pour le transport de cadres de fenêtres, de portes et de fenêtres, de châssis, de serveurs, d’armoires de meubles hauts.

Avantages produit :

  • Performant sur n’importe quel escalier
  • Maniable dans des espaces très étroits. Un doigt suffit
  • Double moteur électrique avec chenilles indépendantes
  • Inclinaison automatique du chargement sur l’escalier
  • Chariot pour fabricants de fenêtres et pour les charges lourdes
  • Transporte des marchandises jusqu’à 400 kilos

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Charge utile Maximale : 400 kg
Profondeur Max : 279 mm
Largeur totale : 533 mm
Longueur du support : 770 mm
Hauteur de la Poignée par rapport au sol : 1307 mm
Masse à vide du monte-escalier sans batterie : 89 Kg
Masse du bloc-batterie : 17 Kg
Structure réglable en hauteur : 2151
Vitesse marche sur escalier : 10 secondes/mètre
Type de batterie : 24V 20Ah Plomb gel, sans effet mémoire
Durée de la batterie : 500 marches environ
Équipement de série : 1 Chargeur de batteries automatique, Qté.1 Sangle de fixation, 1 Bloc-batteries de série et 1 Base standard

Divers

Tous nos produits sont synonymes de commodité d’emploi, de sécurité et de fiabilité. Ils sont construits tout en respectant les critères de qualité internes et depuis des années, ils sont synonymes de qualité et confiance de la part de la clientèle.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

ZONZINI FRANCE - Batiweb

Depuis plus de 40 ans, nous avons évolué et nous nous sommes affirmés dans la conception...

79 chemin du Luisset
38280 JANNEYRIAS
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.