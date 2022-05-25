Chariot monte-escaliers Skipper plasmoid

Skipper Plasmoid est un chariot monte-escaliers idéal pour le transport sur escaliers de charges élevées, comme châssis et menuiseries.

C’est un chariot électrique adapté à tout type de surface. Grâce à ses caractéristiques innovatrices, Skipper Plasmoid est le chariot pour fabricant de fenêtres et pour le transport de châssis par excellence.

Idéal pour le transport de cadres de fenêtres, de portes et de fenêtres, de châssis, de serveurs, d’armoires de meubles hauts.

Avantages produit :