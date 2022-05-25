Chariot monte-escaliers Skipper plasmoid
Skipper Plasmoid est un chariot monte-escaliers idéal pour le transport sur escaliers de charges élevées, comme châssis et menuiseries.
C’est un chariot électrique adapté à tout type de surface. Grâce à ses caractéristiques innovatrices, Skipper Plasmoid est le chariot pour fabricant de fenêtres et pour le transport de châssis par excellence.
Idéal pour le transport de cadres de fenêtres, de portes et de fenêtres, de châssis, de serveurs, d’armoires de meubles hauts.
Avantages produit :
- Performant sur n’importe quel escalier
- Maniable dans des espaces très étroits. Un doigt suffit
- Double moteur électrique avec chenilles indépendantes
- Inclinaison automatique du chargement sur l’escalier
- Chariot pour fabricants de fenêtres et pour les charges lourdes
- Transporte des marchandises jusqu’à 400 kilos
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Charge utile Maximale : 400 kg
Profondeur Max : 279 mm
Largeur totale : 533 mm
Longueur du support : 770 mm
Hauteur de la Poignée par rapport au sol : 1307 mm
Masse à vide du monte-escalier sans batterie : 89 Kg
Masse du bloc-batterie : 17 Kg
Structure réglable en hauteur : 2151
Vitesse marche sur escalier : 10 secondes/mètre
Type de batterie : 24V 20Ah Plomb gel, sans effet mémoire
Durée de la batterie : 500 marches environ
Équipement de série : 1 Chargeur de batteries automatique, Qté.1 Sangle de fixation, 1 Bloc-batteries de série et 1 Base standard
Divers
