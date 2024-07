Accompagnement Bilan Carbone BTP

Dans le secteur du Bâtiment et de la Construction, offrir des services de haute qualité et adaptés aux besoins de nos clients est notre priorité. C'est pourquoi BRZ France a choisi Sami, une plateforme climat innovante, pour vous accompagner dans la réalisation de votre bilan carbone.

Sami est une plateforme climat conforme à la méthodologie Bilan Carbone®, conçue pour vous aider à élaborer et gérer votre stratégie climat au sein d'un logiciel unique. De la collecte de vos données à la visualisation des effets de vos actions, Sami est une solution tout-en-un de décarbonation et de reporting environnemental.

Notre offre d'accompagnement Bilan Carbone est claire et sans surprise, incluant :

Un abonnement de 12 mois à la plateforme Sami, tarifé selon la taille de votre entreprise.

Une prestation d'accompagnement au forfait par un Consultant Bilan Carbone de BRZ France.

Réaliser un bilan carbone est une tâche complexe et chronophage. En tant qu’experts du BTP, les Consultants Bilan Carbone de BRZ France vous accompagnent tout au long de votre projet. Nous nous assurons que vous obtenez une mesure fiable et précise de votre Bilan Carbone, vous permettant de mettre en œuvre des actions concrètes et efficaces pour réduire votre empreinte carbone.

Choisir BRZ France et Sami, c'est opter pour une expertise reconnue et une solution complète pour un avenir plus vert dans le secteur du BTP.