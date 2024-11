Solution de Gestion des Temps et des Activités pour le BTP

Optimisez la Gestion des Temps et des Activités (GTA) dans le secteur du BTP

La gestion des temps et des activités, souvent appelée GTA dans le BTP, est un enjeu stratégique pour les entreprises du secteur. Entre la planification des plannings, le suivi des heures de travail et des déplacements, et le calcul des indemnités pour le personnel sur les chantiers, ces tâches peuvent rapidement devenir complexes.

Cependant, assurer un suivi rigoureux des activités et maîtriser les coûts sont indispensables pour optimiser la rentabilité des chantiers. La mise en place d'une solution efficace de gestion du temps de travail permet non seulement de garantir la conformité aux obligations légales et aux conventions collectives, mais aussi d’améliorer la productivité et le contrôle des dépenses dans le BTP.

Les avantages d'une solution de Gestion des Temps et des Activités (GTA) :