BRZ Paie BTP

Chez BRZ France, nous sommes experts en gestion de la paie pour les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics. Notre offre est exclusivement dédiée à ce secteur.

La gestion de la paie dans le secteur de la Construction et des Travaux Publics est complexe et chronophage. Les fiches de paie ne sont pas toujours en conformité avec la législation en vigueur.

L’offre Paie BTP est une solution complète, basée sur le logiciel leader du marché français :

Silae Paie

Elle répond à vos besoins spécifiques :

Logiciel performant : Acquérez un logiciel de paie sécurisé, paramétré par BRZ France pour le BTP, pour réaliser vos fiches de paie en interne.

Acquérez un logiciel de paie sécurisé, paramétré par BRZ France pour le BTP, pour réaliser vos fiches de paie en interne. Externalisation : Déchargez-vous de toutes les contraintes liées à l'établissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales en confiant cette tâche à BRZ France.

Déchargez-vous de toutes les contraintes liées à l'établissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales en confiant cette tâche à BRZ France. Solution mixte : Gérez une partie de vos paies en interne et confiez l'autre partie à notre équipe Paie Externalisée, tout en profitant des avantages de Silae Paie.

Notre objectif est de vous accompagner dans vos besoins en paie avec un service adapté, via l’utilisation du logiciel Silae Paie.

Avec de bons outils et des partenaires de confiance, vous gagnez en productivité et optimisez votre temps de travail. C'est pourquoi nous sommes partenaires de Silae depuis près de 10 ans et intégrés à leur programme TOP 100 en tant qu'experts BTP.

Nos chiffres clés :

250 000 bulletins de paie réalisés chaque année grâce à BRZ France.

150 clients équipés de la solution Silae Paie.

600 clients en externalisation de la paie.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment BRZ France peut optimiser la gestion de votre paie BTP !