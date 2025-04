BRZ France lance PennyLane pour les pros du BTP

BRZ France intègre PennyLane à son offre pour digitaliser la gestion financière des entreprises du BTP

BRZ France, spécialiste de la transformation digitale des entreprises du BTP et des métiers de la construction, franchit une nouvelle étape en devenant intégrateur de PennyLane, une solution complète de comptabilité, de facturation et de gestion financière, pensée pour les dirigeants de PME et leurs experts-comptables.

Une solution moderne pour piloter efficacement son entreprise

Avec PennyLane, les artisans, TPE et PME du BTP bénéficient d’un outil intuitif pour gérer leur comptabilité, suivre leur trésorerie en temps réel, automatiser la facturation et collaborer plus efficacement avec leur expert-comptable.

En intégrant PennyLane à son offre, BRZ France répond à un besoin croissant : disposer d’une solution simple, complète et connectée, adaptée aux réalités du terrain.

Un accompagnement sur mesure signé BRZ France

Au-delà de la mise à disposition de la plateforme, BRZ France accompagne ses clients à chaque étape : conseils personnalisés, configuration adaptée aux spécificités du BTP, formations, assistance technique… L’objectif : garantir une prise en main rapide et un usage optimal de PennyLane dans l’environnement de chaque entreprise.

Les avantages concrets pour les entreprises du BTP :

Réduction des tâches administratives et gain de temps

Données financières centralisées et mises à jour en temps réel

Meilleure anticipation des besoins de trésorerie

Suivi facilité de la rentabilité des chantiers

Collaboration fluide avec le cabinet comptable

Une solution évolutive au cœur de l’écosystème BRZ

En intégrant PennyLane, BRZ France confirme sa vocation : proposer un écosystème digital complet pour les acteurs du bâtiment, en alliant solutions de gestion, logiciels métier et accompagnement terrain.

