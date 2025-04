Optim’BTP : logiciel de gestion BTP

Optim’BTP est un ERP spécialisé dans le bâtiment, développé pour simplifier et optimiser la gestion des entreprises du BTP.

Adapté aux PME, le logiciel couvre toutes les fonctions essentielles : chiffrage, devis, conduite de chantier, suivi des approvisionnements, gestion du personnel, facturation, budget, documentation… Sa structure modulaire permet à chaque entreprise de bâtir une solution sur mesure, selon ses priorités métiers et son organisation.

BRZ France, est aujourd’hui intégrateur de lasolution. Grâce à son expertise terrain, BRZ France ne se limite pas à l’installation technique. Ses consultants accompagnent chaque client dans le paramétrage du logiciel et la formation des utilisateurs. Le résultat ? Une transition digitale fluide, une prise en main rapide, et un retour sur investissement mesurable dès les premières semaines.

Pensé pour les professionnels de terrain, Optim’BTP propose une interface ergonomique accessible aussi bien depuis un ordinateur qu’un smartphone. Les équipes peuvent saisir les heures sur chantier, vérifier les affectations, consulter les plannings, gérer les documents ou encore suivre les marges en temps réel. L’ensemble des données est synchronisé automatiquement, garantissant une cohérence totale entre les services.

Le logiciel inclut également une gestion documentaire intégrée (GED), des tableaux de bord dynamiques, un moteur d’analyse budgétaire par chantier, ainsi qu’une compatibilité avec les outils de comptabilité et de paie. Vous disposez ainsi d’une vision globale sur votre activité, vos coûts, vos ressources et vos marges, tout en facilitant la conformité réglementaire (RG, TVA, sous-traitance…).

Avec Optim’BTP, les entreprises gagnent en clarté, en efficacité et en sérénité. Et avec BRZ France à vos côtés, vous bénéficiez d’un partenaire métier engagé, qui comprend vos contraintes et transforme vos projets digitaux en réussite opérationnelle.

Les avantages du logiciel Optim’BTP :