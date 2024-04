Découvrez ADAGIO Alpha+, une solution acoustique innovante dotée d'une surface lisse et résistante, disponible dans une teinte blanche éclatante qui favorise une excellente réflexion de la lumière.

Avec sa certification Cradle to Cradle® Bronze et son impressionnante absorption acoustique de classe A, ADAGIO Alpha+ est parfaitement adapté aux espaces ouverts. Optez pour ADAGIO Alpha+ pour une ambiance lumineuse et un environnement sonore optimal, soutenu par des normes écologiques de premier plan.

Labels et certifications (détail) :