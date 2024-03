AIRSPRAY® GC LIGHT : enduit allégé d’égalisage et de lissage gros chantier en pâte, intérieur, pour application Airless.

Caractérisation (NFT 36-005) : famille III - classe 2.

Codification (EN 16-566) : G3S1V0W0A0C0R0.

Prêt à l'emploi.

Épaisseur d’application : jusqu’à 3 mm.

Consommation : 1.3 kg/m²/mm.

Temps d’utilisation : sans limite.

Redoublement : dès que l’enduit est sec.

Recouvrement : 24h à 48h en moyenne (après séchage complet).

Couleur : blanc.

Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

Sac et seau de 19 kg (soit 15 L)

Émissions dans l’air intérieur : A +

Nettoyage : Eau

Couleur produit fini : Blanc

Température et hygrométrie de mise en œuvre : Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à +35°C et un taux d’hygrométrie supérieur à 70%

Conservation du produit : 12 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine et stocké à l'abri du gel et du soleil.

Mode d'application : Mécanisée

Destination : Intérieur