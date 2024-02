EC45 Fibré : nouvel enduit polyvalent

Epaisseur d'application : Jusqu’à 5 mm.

Taux de gâchage : 38-42% d’eau

Temps de mise en peinture : 24 à 48 heures

Temps d'utilisation : 45 min.

Outils d'application : Lame de 20 cm

Lisseuse / Taloche

Température et hygrométrie de mise en œuvre : Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à +35°C et un taux d’hygrométrie supérieur à 70%.

Adhérence : Adhérence enduit/support (EN 16566) : > 0,5 Mpa

Consommation moyenne g/m²/mm : 1100.00

Classement IAQ : A+

Couleur produit fini : Blanc

Conservation : Conservation de l’enduit : 12 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l’abri de l’humidité.

Nettoyage : Eau

Disponible en Sac : 15 KG