Alltek LM200 ROLLMAX, pâte allégée à application manuelle
ALLTEK LM200 ROLLMAX est un enduit allégé garnissant, faible retrait, en pâte prêt à l’emploi, conçu pour une application intérieure sur murs et plafonds.
Application facile et rapide au rouleau, avec possibilité d’utiliser un rouleau jusqu’à 300 mm de largeur. Il est particulièrement adapté aux grandes surfaces grâce à son rendement supérieur en seau de 17 L.
Pour la rénovation des supports, il permet de réaliser des passes lisses sur toiles de verre ou gouttelettes et peut être utilisé en fortes épaisseurs. Il convient sur tous supports courants : béton, briques et carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, bois et dérivés préalablement imprimés, ainsi que sur anciens fonds peints adhérents et en bon état.
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ALLTEK LM200 ROLLMAX est un enduit allégé garnissant, faible retrait, en pâte prêt à l’emploi, conçu pour les murs et plafonds en intérieur. Application facile et rapide au rouleau, jusqu’à 300 mm de largeur.
Adapté aux travaux de rénovation, il permet de réaliser des passes lisses sur toiles de verre ou gouttelettes et peut être utilisé en fortes épaisseurs. Disponible en 12 et 17 L, il est idéal pour travailler efficacement sur de grandes surfaces.
Matériaux (détail) :
- Béton, briques, carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toile de verre, enduits à effet structuré, bois et dérivés, anciens fonds peints adhérents.
Labels et certifications (détail) :
- Norme NF EN 16566, classement au feu A2-s1, d0 selon EN 13501-1, classification famille III classe 2 selon NF T 36-005.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Enduit allégé garnissant, faible retrait, en pâte prêt à l’emploi
Application facile et rapide au rouleau
Application au rouleau jusqu’à 300 mm de largeur
Utilisation en fortes épaisseurs possible
Consommation type : 1 litre/m² par mm d’épaisseur
Masse volumique : 1,1 +/- 0,1 kg/l
Extrait sec massique : 61 %
Extrait sec volumique : 55 %
pH : 8,5 +/- 1,0
Conditions d’application : +8°C à +35°C
Hygrométrie maximum : 70 % H.R.
Épaisseur minimum : 0,5 mm
Épaisseur maximum : 4 mm
Séchage : 24 h en moyenne selon l’épaisseur, la température, la ventilation, l’hygrométrie et le type de support
Ponçage et recouvrement après séchage complet
Ponçage au grain P220 à P240
Lavage des outils à l’eau
Disponible en seau plastique de 12 litres, réf. 103579
Disponible en seau plastique de 17 litres, réf. 103580
Conservation : 1 an en emballage d’origine non entamé, à l’abri du gel et des fortes chaleurs
Teneur en COV : < 1 g/l
Application intérieure sur murs et plafonds
Utilisable sur tous supports courants
Rénovation sur toile de verre ou sur enduit à effet structuré
Supports : béton, briques, carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre et plaques de plâtre cartonnées
Utilisable sur bois et dérivés préalablement imprimés
Utilisable sur anciens fonds peints adhérents et en bon état
Matériaux
- Plâtres et enduits
Labels et certifications
- EN
- NF
Divers
Application manuelle, application au rouleau, faible retrait, fortes épaisseurs, prêt à l’emploi, lissage facile, rénovation des supports, grandes surfaces.
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Enduit
- Murs
- Intérieur
- Plafonds
- Garnissant
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