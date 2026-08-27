Alltek LM200 ROLLMAX, pâte allégée à application manuelle

ALLTEK LM200 ROLLMAX est un enduit allégé garnissant, faible retrait, en pâte prêt à l’emploi, conçu pour une application intérieure sur murs et plafonds.

Application facile et rapide au rouleau, avec possibilité d’utiliser un rouleau jusqu’à 300 mm de largeur. Il est particulièrement adapté aux grandes surfaces grâce à son rendement supérieur en seau de 17 L.

Pour la rénovation des supports, il permet de réaliser des passes lisses sur toiles de verre ou gouttelettes et peut être utilisé en fortes épaisseurs. Il convient sur tous supports courants : béton, briques et carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, bois et dérivés préalablement imprimés, ainsi que sur anciens fonds peints adhérents et en bon état.

Si tu veux vraiment coller au format de ton exemple, avec seulement 2 paragraphes courts et très commerciaux, je mettrais plutôt :

ALLTEK LM200 ROLLMAX est un enduit allégé garnissant, faible retrait, en pâte prêt à l’emploi, conçu pour les murs et plafonds en intérieur. Application facile et rapide au rouleau, jusqu’à 300 mm de largeur.

Adapté aux travaux de rénovation, il permet de réaliser des passes lisses sur toiles de verre ou gouttelettes et peut être utilisé en fortes épaisseurs. Disponible en 12 et 17 L, il est idéal pour travailler efficacement sur de grandes surfaces.

Matériaux (détail) :

Béton, briques, carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toile de verre, enduits à effet structuré, bois et dérivés, anciens fonds peints adhérents.

Labels et certifications (détail) :