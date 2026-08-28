Les mises en chantier de logements progressent de 8,9 % en juillet 2026, tandis que les autorisations reculent de 2,5 %, selon le SDES.

C'est un indicateur clé de la construction en France. Le Service des données et études statistiques (SDES) a publié les chiffres des autorisations et des mises en chantier des logements et des locaux non résidentiels pour le mois de juillet.

Les autorisations de logements ont baissé en juillet par rapport à juin (-2,5 %). Une évolution que la structure ministérielle explique par une « légère baisse des autorisations de logements collectifs » (-4,2 %). Les auteurs de l'étude mettent aussi en avant une diminution de 9,5 % des logements autorisés à la construction sur les douze derniers mois par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Cependant, les mises en chantier continuent de progresser, comme c'est le cas régulièrement depuis un peu plus d'un an (voir le graphique ci-dessous). En juillet, la hausse se chiffre à 8,9 % par rapport à juin et le SDES note que la moyenne des sept premiers mois de 2026 est supérieure de 22,1 % à celle des douze mois de 2025. Une hausse encore plus marquée pour les logements collectifs (+11 %) que pour les logements individuels (+5,7 %).

Des inégalités régionales pour les locaux non résidentiels

Les enregistrements d'autorisation à la construction de locaux non résidentiels s'élèvent à 8,4 millions de m2 entre mai et juillet 2026, soit une baisse de 9,9 % par rapport à la même période en 2025. Sur un an, les autorisations ont baissé de 5,7 % avec des disparités entre les régions. La baisse est la plus marquée dans les Hauts-de-France (-27,6 %), la région PACA (-12 %), le Grand Est (-15,7 %) et le Centre-Val de Loire (-10,8 %). Au contraire de l'Île-de-France, qui enregistre une augmentation de plus de 10 %.

Dans le cas des locaux qui concernent l'industrie, les trois derniers mois ont montré une légère reprise (+7,9 %) des autorisations, par rapport à la forte baisse observée depuis un an (-10,5 %).

5,1 millions de m2 de locaux non résidentiels ont aussi été mis en chantier (-1 %) sur ces trois mêmes mois. Sur un an, les mises en chantier ont augmenté de 7 %. Cette fois encore, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. La Normandie (-13,6 %), l'Auvergne-Rhône-Alpes (-14,3 %) et la Corse (-18,7 %) ont des trajectoires inverses à la Nouvelle-Aquitaine (+24 %) et au Centre-Val de Loire (+27,9 %).