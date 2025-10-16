Alltek fête les 15 ans de l’enduit LM150 avec une édition collector

Le LM150 fête ses 15 ans : édition collector, tickets d’or et concours Instagram au programme !

Cette année, Alltek célèbre les 15 ans de son enduit manuel allégé emblématique : le LM150. Pour marquer l’événement, une édition collector exclusive voit le jour avec un nouveau design et un format 11 litres pour le prix de 10.

Mais ce n’est pas tout… des tickets d’or se sont glissés dans une sélection de seaux. À vous de les trouver ! Les heureux gagnants remporteront une valise OP Process’ de chez l’Outil Parfait, remplie d’outils professionnels d’une valeur de près de 500 €.

Et pour les plus créatifs, Alltek organise un grand concours sur Instagram. Pour participer, il suffit de publier une vidéo de votre chantier avec le LM150, de taguer @icp_alltek et d’ajouter le hashtag #ChantierdExceptionLM150. Des lots incroyables seront à gagner pour les meilleures publications.

Pour en savoir plus exit_to_app