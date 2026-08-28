Pour faciliter la transition des artisans et TPE du bâtiment, la CAPEB a scellé un partenariat avec la start-up Costructor. Cette dernière offre aux adhérents de la confédération des avantages à l'utilisation de son logiciel.

Pourpréparer les entreprises à la réception obligatoire de la facturation électronique dès ce 1er septembre 2026, chacun y va de son initiative. La Confédération artisanale et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) a quant à elle annoncé, ce mercredi 26 août, un partenariat avec la start-up Costructor.

Celle-ci propose « un logiciel qui centralise en un seul outil la gestion de leurs devis, factures et chantiers », décrit dans un communiqué Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB. Lancée en juillet 2022 et adressée aux professionnels du BTP, la solution compte 150 000 utilisateurs.

« Pensé par et pour des chefs de petites entreprises du bâtiment, l’outil privilégie la simplicité d’utilisation et l’accessibilité, avec un support client humain et disponible 7 jours sur 7, ainsi que des formations gratuites pour faciliter la prise en main », est-il vanté dans le communiqué.

Des avantages pour les adhérents de la CAPEB

L'entreprise, qui voulait en 2023 devenir « le logiciel de BTP leader en Europe d’ici 5 ans » en 2023, voit dans ce nouveau partenariat un levier pour faciliter cette transition numérique pour artisans et petites structures du secteur, alors que la simplification administrative est un sujet régulier de revendication pour la CAPEB.

Ses adhérents bénéficient d'un accès spécifique au logiciel Costructor, avec une réduction de 10 % sur la première année d'abonnement. En sachant que le forfait Starter (facturation électronique, devis et factures illimités, réception de factures électroniques) est proposé gratuitement à tous les professionnels. « Cette solution est idéale pour les créateurs d’entreprise qui ont besoin d’un logiciel le temps de lancer leur activité », soulignent les partenaires.

D'après un sondage Qonto, 49,6 % des factures de la construction et du transport sont réglées en retard. Les résultats montrent un recul de ces défauts de paiement avec la numérisation de la facture.