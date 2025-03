ALUCOBOND Premium Anodised - le premier panneau composites aluminium en anodisation naturelle

ALUCOBOND® PLUS premium Anodised, Panneaux sandwich composés de 2 tôles d’aluminium de 0,5 mm d’épaisseur et d’un noyau minéral.

Disponible en 1250 et 1500 mm de large, longueurs comprises entre 000 mm et 6800 mm et épaisseurs 4 mm.

Couche d'anodisation de 25 microns.

Résistant aux intempéries et à la corrosion.

Proposé en 1250 ou 1500 mm de large et de 2000 à 6800 mm en longueur.

Disponible en 4 épaisseurs.

Pose en fixation apparente ou non (cassette ou riveté), verticale ou horizontale.

Façonnage

Compatible avec ITE. Produit sous AT.