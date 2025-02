Amani Renson - Pergola Bioclimatique

Amani est une pergola bioclimatique exclusive qui allie élégance architecturale et technologie innovante.

DESIGN HAUT DE GAMME

Son design agit comme une extension de la maison, avec des lignes épurées et des détails époustouflants qui créent une harmonie visuelle unique. La structure en aluminium robuste et élégante est totalement exempte de vis ou de fixations visibles, et donne cette touche sophistiquée.

PERSONNALISATION INFINIE

L'une des caractéristiques uniques de Amani est sa modularité dans le placement des colonnes, permettant de personnaliser l'agencement à sa guise. De plus, Amani offre de nombreuses options de personnalisation. Il est possible d’ajouter jusqu'à quatre remplissages par côté, tels que des stores de protection solaire, des rideaux, des panneaux pliants ou coulissants,… pour créer l'espace extérieur idéal.

CONFORT MODERNE

L'assortiment d'éclairage et d'autres accessoires ajoute un confort inégalé et permet de créer un espace qui correspond parfaitement au style de la maison. La possibilité d'ajouter des auvents élégants distingue l’Amani des modèles de pergolas traditionnels et offre une protection solaire supplémentaire.

DURABILITÉ

Grâce à des technologies brevetées, Amani repousse les limites du design individuel pour les espaces extérieurs, en offrant des possibilités de configuration infinies.

Depuis 1909, l’innovation fait partie de l’ADN de Renson. Avec Amani, Renson fait passer l’outdoor au niveau supérieur en ce qui concerne la dimension architecturale, la liberté de choix et la facilité de montage. Chaque aspect de cette pergola a été perfectionnée jusque dans les moindres détails par l’équipe de R&D. Amani a même reçu le Red Dot Award. Le jury a salué la pergola modulaire pour son design intelligent et son processus de production.

Labels et certifications (détail) :