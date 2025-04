Healthbox 3.0 Hygro+ : ventilation intelligente dans nos habitations

Ventilation commandée à la demande.

La plus silencieuse.

Calibration automatique.

Fonction Breeze contribue au rafraichissement de l’habitat.

Basse consommation : économie d’énergie.

Possibilité de ventiler dans les chambres.

Capacité débits : 475 m3/h.

Jusque 8 dans le neuf et 11 piquages en rénovation.

App installateur et utilisateur.

Capteurs intelligents (COV, CO2, Humidité) et pièce par pièce.

Intégration esthétique.

Caisson compact.

Installation rapide et facile.

Grilles encastrées design en aluminium.

Avis Technique n°14.5/21-2305_V1.