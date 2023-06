Ardoise Sélection Ardoisier

La sélection ARDOISIER d’ardoise naturelle se caractérise par sa très grande qualité, acceptant cependant quelques petites irrégularités d’épaisseur et de planéité des pièces.



Las caractéristiques techniques de l’ardoise, sa résistance et sa durabilité, sont les mêmes que celle de la sélection ARDOISIER, car les ardoises proviennent des mêmes blocs d’ardoise naturelle. Ce sont les ardoises choisies par les installateurs expérimentés, capables d’adapter le produit à la toiture et de garantir un résultat homogène.