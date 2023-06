Ardoise Sélection Excellence

Notre sélection EXCELLENCE d’ardoise naturelle est le fruit d’une classification très rigoureuse et seules les ardoises très régulières en épaisseur et en planéité sont sélectionnées.



Nos ardoises CUPA EXCELLENCE sont considérées par des milliers d’architectes, de couvreurs et de particuliers comme étant les meilleures ardoises naturelles produites dans le monde, et utilisées dans les projets où le but recherché est un résultat homogène pour un toit parfait.