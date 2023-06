Thermoslate couverture traditionnel : Capteur solaire en ardoise naturelle

La gamme de panneaux solaires thermiques THERMOSLATE permet d’intégrer un capteur complètement invisible sur tout type de couverture ou façade en ardoise naturelle.



Les capteurs solaires thermiques THERMOSLATE avec crochet ont été conçus pour garantir une intégration parfaite sur n’importe quel toit en ardoise naturelle de 3,5 mm d’épaisseur, installée avec des fixations traditionnelles.

Au final, le toit allie les propriétés naturelles de l’ardoise, le matériau qui a le moins d’impact sur l’environnement, et un système innovant de captation solaire quasi invisible.

Le système THERMOSLATE avec crochet est compatible avec les formats d’ardoise naturelle les plus utilisés, de largeur 22 cm et de longueur variable, assurant un ajustement parfait du panneau solaire thermique sur tout type de couverture.

Le système de fixation avec crochet de THERMOSLATE permet l’intégration totalement indétectable des capteurs solaires thermiques sur tout type de façade traditionnelle en ardoise naturelle. Les crochets, fabriqués en acier inoxydable, favorisent l’ajustement parfait de chaque pièce en ardoise. C’est pour cela, qu’en plus d’utiliser la durabilité des énergies renouvelables, THERMOSLATE met en valeur la beauté naturelle de la couverture en ardoise.