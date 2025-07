ARTIBAT 2025 : Le salon pro du BTP à Rennes

ARTIBAT 2025 est le grand rendez-vous professionnel du BTP en France, réunissant les acteurs clés de la construction et des travaux publics. Cet événement biennal, organisé par la CAPEB Pays‑de‑Loire, se déroulera du 22 au 24 octobre 2025, au Parc des Expositions de Rennes.

Avec plus de 1 000 exposants et 40 000 visiteurs professionnels, ARTIBAT offre une plateforme d’affaires exceptionnelle sur 65 000 m². Chaque pôle – du gros-œuvre au gros matériel TP – révèle les dernières solutions industrielles et innovations produits.

La Collab’Zone (400 m²) met à l’honneur la robotique et l’intelligence artificielle intégrées au secteur : impression de terre crue, pose robotisée de briques, capteurs Plot Safevest… Le tout en partenariat avec Nantes Université et l’École de design Nantes Atlantique, apportant une dimension prospective et technologique.

ARTIBAT 2025 valorise aussi les start‑ups innovantes : imprimantes IA-murales (Atompeint), visioconférence immersive (La Vitre), diagnostics de toitures en IA (Bpartners IA), assistants robotisés (Paco, Sisyfbots, Carlita), et solutions de sécurité (Securispot).

Événement 100 % pro, ARTIBAT est une plateforme de rencontres B2B, d’échanges techniques, et de découverte des tendances du bâtiment, avec un taux de satisfaction de 95 % chez les exposants.