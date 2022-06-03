Banc de peinture automatisée - ProfilPaint®
ProfilPaint® est un banc de peinture destiné à peindre les produits de grandes dimensions et de grandes longueurs.
La surface au sol utilisée pour l’activité est réduite comparée à celle d’un système traditionnel. Ce banc est conforme aux dernières normes et réglementations en vigueur.
Avantages produit :
- Qualité de peinture garantie
- Surface d’application à vos besoins
- Economie sur la peinture
- Pas d’investissement en cabine de peinture
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Cadence : Vitesse d’avance robot = 1m/min – Surface appliquée en 1 passage = 1,5m² à 3m²
Personne nécessaire : 1 personne
Type de peinture : Peintures liquides électrostatiques solvantées, hydrosolubles
Nettoyage/consommables : Circuit automatisé de rinçage tuyauterie et buses – Cartons de protection
Dimensions du produit à traiter : Largeur et hauteur en fonction de vos besoins
Alimentations électrique et air : 400 V triphasé + neutre (50 Hz) – Pression 6 bars air sec
Longueur machine variable
Largeur machine : 5500 mm
Hauteur machine : 2600 mm
