Banc de peinture automatisée - ProfilPaint®

ECMA CONCEPT

ProfilPaint® est un banc de peinture destiné à peindre les produits de grandes dimensions et de grandes longueurs.

La surface au sol utilisée pour l’activité est réduite comparée à celle d’un système traditionnel. Ce banc est conforme aux dernières normes et réglementations en vigueur. 

Avantages produit :

  • Qualité de peinture garantie 
  • Surface d’application à vos besoins
  • Economie sur la peinture
  • Pas d’investissement en cabine de peinture

Cadence : Vitesse d’avance robot = 1m/min – Surface appliquée en 1 passage = 1,5m² à 3m²
Personne nécessaire : 1 personne
Type de peinture : Peintures liquides électrostatiques solvantées, hydrosolubles
Nettoyage/consommables : Circuit automatisé de rinçage tuyauterie et buses – Cartons de protection
Dimensions du produit à traiter : Largeur et hauteur en fonction de vos besoins
Alimentations électrique et air : 400 V triphasé + neutre (50 Hz) – Pression 6 bars air sec
Longueur machine variable
Largeur machine : 5500 mm
Hauteur machine : 2600 mm

ECMA CONCEPT propose ses Produits Solutions dans les domaines de la Menuiserie Industrielle, de la Robotique (usinage, meulage et ponçage, pulvérisation peinture et collage) ainsi qu’une offre innovante et complète de Ligne de peinture avec séchage infrarouge intégré pour répondre à vos besoins particuliers.

  • Industrie
ZAC de la Savinière, 304 Rue Morane-Saulnier
44150 Ancenis-Saint-Géréon
France

