ECMA CONCEPT - Batiweb

ECMA CONCEPT

ZAC de la Savinière, 304 Rue Morane-Saulnier
44150 Ancenis-Saint-Géréon
France
ECMA CONCEPT : Étude et conception de machines automatiques

ECMA CONCEPT conçoit, réalise et installe des équipements robotisés et des machines spéciales. ECMA CONCEPT propose ses Produits Solutions dans les domaines de la Menuiserie Industrielle, de la Robotique (usinage, meulage et ponçage, pulvérisation peinture et collage) ainsi qu’une offre innovante et complète de Ligne de peinture avec séchage infrarouge intégré pour répondre à vos besoins particuliers.

Entreprise à taille humaine, ECMA CONCEPT est aujourd’hui reconnu pour la qualité de ses réalisations, son savoir et expertise, sa réactivité et la qualité de service.

Forte d’une expérience de près de 20 ans, ECMA CONCEPT vous accompagne tout au long de votre projet.

Notre équipe polyvalente et pluridisciplinaire sera à l’écoute de vos attentes dans un seul but : vous satisfaire !

Nos locaux sont situés dans la zone industrielle de la Savinière, à Ancenis.

Nos bureaux sont composés d’un atelier, d’un bureau d’études, et de bureaux dédiés à nos commerciaux, et pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Tout est mis en place et organisé de manière à vous accueillir, discuter de vos projets et vous accompagner dans leurs mises en œuvre avec succès.

Le savoir-faire de ECMA CONCEPT :

  • Menuiserie Industrielle : La maîtrise des contraintes dans le domaine de la Menuiserie industrielle nous permet de vous proposer des solutions à toutes les étapes de fabrication.
  • Robotique : Nos partenariats avec KUKA et YASKAWA permettent à nos clients de disposer de solutions robotiques performantes pour différents types d’applications (usinage, ponçage, pulvérisation, etc.)
  • Ligne de Peinture : Nous attachons une importance particulière au développement de machines innovantes, connectées et respectueuses de l’environnement.
  • Machines Spéciales : Nous réalisons des machines spéciales selon vos besoins et vos spécificités.

 

 

